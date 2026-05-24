Gli Stati Uniti e l'Iran stanno portando avanti trattative diplomatiche che coinvolgono questioni chiave come lo Stretto di Hormuz, il programma nucleare e le forniture di petrolio. L’intesa mira a risolvere tensioni storiche attraverso negoziati diretti, senza ancora arrivare a un accordo definitivo. Le discussioni si concentrano su limitazioni all’uranio e sulla sicurezza delle rotte energetiche. La diplomazia prosegue, senza annunci ufficiali sui risultati raggiunti finora.

Tra Washington e Teheran si starebbe consumando una delle trattative diplomatiche più delicate degli ultimi anni. Nelle ultime ore la Casa Bianca ha lasciato filtrare l’idea di un’intesa ormai vicina, mentre da Teheran arrivano segnali più cauti ma non di chiusura. Il negoziato è entrato in una fase accelerata dopo settimane di tensione nel Golfo Persico, minacce sullo Stretto di Hormuz e timori di un allargamento regionale del conflitto. Secondo le prime indiscrezioni, il possibile accordo non sarebbe ancora un trattato definitivo sul nucleare, ma una maxi-intesa preliminare pensata per congelare la crisi, evitare un’escalation militare e creare una cornice di stabilizzazione regionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hormuz, uranio e petrolio: ecco cosa prevede l'intesa tra Stati Uniti e Iran

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