Poco prima della scadenza di un ultimatum, gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo che prevede un cessate il fuoco di due settimane. L’intesa si concentra su dieci punti principali, tra cui l’introduzione di un pedaggio per il passaggio nello stretto di Hormuz e una questione aperta riguardo alla presenza di uranio arricchito. La trattativa ha coinvolto vari aspetti delle tensioni tra le due nazioni, con risvolti sul fronte energetico e strategico.

Roma, 8 aprile 2026 – Poco prima della scadenza dell’ultimatum di Trump (“Stanotte un’intera civiltà morirà”) gli Stati Uniti e l’Iran hanno trovato l’intesa su un cessate il fuoco di due settimane. Teheran ha accettato di riaprire temporaneamente lo stretto di Hormuz mentre la Casa Bianca hanno accolto la proposta in 10 punti fatta pervenire tramite intermediari pakistani. Ma cosa prevede il nuovo piano? I dieci punti. L’elenco di 10 punti, pubblicato dai media statali iraniani, include una serie di condizioni che gli Stati Uniti hanno respinto in passato. I principali sono: la revoca di tutte le sanzioni primarie e secondarie contro l’Iran, il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz, il ritiro militare degli Stati Uniti dal Medio Oriente, la fine degli attacchi contro l’Iran e i suoi alleati, incluso il Libano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa prevede l’accordo Iran-Usa in breve: i 10 punti. Spunta il pedaggio per Hormuz, giallo sull’uranio

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