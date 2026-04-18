Lo Stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico di petrolio tra Medio Oriente e resto del mondo, è stato ufficialmente riaperto al transito commerciale. Questa decisione ha portato a un calo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Nel frattempo, continuano i negoziati tra Stati Uniti e Iran, con incontri che si svolgono nelle vicinanze dell’area. La riapertura segna un passo importante nelle dinamiche di approvvigionamento energetico della regione.

Lo Stretto di Hormuz è tornato formalmente aperto al transito commerciale. Nella giornata di ieri, venerdì 17 aprile 2026, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato che il passaggio delle navi commerciali è di nuovo consentito, mentre anche Donald Trump ha confermato che lo stretto è “completamente aperto” per il traffico commerciale. “L’Iran ha riaperto lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, fino alla fine del cessate il fuoco la prossima settimana”, ha annunciato il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi. “Grazie”, ha commentato Trump. Ma “il blocco navale da e per i porti iraniani resta in vigore fino all’accordo con Teheran”, ha annunciato su Truth il presidente Usa.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lo Stretto di Hormuz è tornato formalmente aperto, crolla il petrolio e negoziati vicini tra Stati Uniti e Iran

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