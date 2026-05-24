Hormuz Trump esulta | ‘Accordo pronto Teheran aprirà lo Stretto senza pedaggi’

Da ildifforme.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un accordo tra gli Stati Uniti, l’Iran e altri Paesi è stato ampiamente negoziato e si avvicina alla finalizzazione. Secondo fonti, Teheran aprirà lo Stretto di Hormuz senza applicare pedaggi. Un rappresentante statunitense ha dichiarato che l’intesa è pronta e in attesa di firma. La notizia ha suscitato commenti positivi da parte di un esponente statunitense, che ha espresso soddisfazione per il progresso delle trattative.

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“Un accordo è stato ampiamente negoziato, in attesa di finalizzazione, tra gli Stati Uniti d’America, la Repubblica Islamica dell’Iran e i vari altri Paesi.. Gli aspetti finali e i dettagli dell’accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve“.Nucleare e Stretto di Hormuz, due punti dal peso specifico sostanziale e tantoDonald Trumpquanto gli ayatollah, stanno giocando ad un braccio di ferro dal quale sembra si stia riuscendo a trovare la svolta.Una corsa contro il tempo per chiudere con la guerra, con una pesante accelerazione delle diplomazie. A farlo percepire è lo stesso presidente a stelle e strisce che ha annunciato suTruthgli ultimi aggiornamenti, sempre da cogliere con prudenza, sull’intesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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