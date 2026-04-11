Durante un incontro a Islamabad, rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Iran si sono confrontati con l’obiettivo di trovare un'intesa per concludere il conflitto. Le dichiarazioni di un funzionario statunitense hanno annunciato che gli Stati Uniti sono pronti ad aprire lo Stretto di Hormuz, indipendentemente dall’atteggiamento di Teheran. La discussione si svolge in un momento di tensione tra le due nazioni, che cercano di avvicinare le rispettive posizioni.

Il dialogo comincia in salita. Stati Uniti e Iran si incontrano a Islamabad, in Pakistan, per cercare di arrivare all’accordo che ponga fine alla guerra. La tregua di 14 giorni regge ma non poggia su fondamenta solide. Teheran da una parte e Donald Trump dall’altra, con dichiarazioni e messaggi, dimostrano quanto sia precario il quadro. L’Iran aggiunge al menù una richiesta a sorpresa relativa ad imprecisati “asset bloccati”, il presidente americano minaccia una letale ripresa degli attacchi. Per riassumere la situazione, è utile la frase affidata da un funzionario degli Usa a Axios: “Non siamo ancora d’accordo su cosa negoziare”. A... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: “Apriremo lo Stretto di Hormuz con o senza Teheran”

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Iran, Teheran vuole minare lo stretto Hormuz e attacca Trump: “Potresti essere tu a scomparire”Mentre i missili e i droni continuano a volare in tutto il Medio Oriente, la questione economica prende ogni giorno maggiore spazio e aumenta le...

TRUMP MINACCIA L’IRAN: “APRI LO STRETTO O VIVRETE ALL’INFERNO” – FAKE O REALTÀ

Temi più discussi: Trump chiede fondi record per la difesa; Usa-Iran, colloqui in salita. Trump: Apriremo Stretto di Hormuz con o senza Teheran; Francesi e giapponesi via libera a Hormuz. Trump: Lo apriremo; Colloqui di pace. Trump: Buona fortuna alla delegazione statunitense. lo Stretto di Hormuz si aprirà automaticamente.

Trump: Apriremo lo Stretto, con loro o senza IranA Islamabad inizia il dialogo tra Stati Uniti e Iran, ma le divergenze sulle condizioni di accordo minacciano la pace. lavocedivenezia.it

Usa-Iran, colloqui in salita. Trump: Apriremo Stretto di Hormuz con o senza Teheran(Adnkronos) – Il dialogo comincia in salita. Stati Uniti e Iran si incontrano a Islamabad, in Pakistan, per cercare di arrivare all’accordo che ponga fine alla guerra. La tregua di 14 giorni regge ma ... msn.com

#Medioriente - Ancora bloccata nello stretto di #Hormuz la nave #Grimaldi con 21 membri di equipaggio. Iniziati I colloqui di pace. #Esteri #Guerra #Iran #USA #Navi #NanoTV - facebook.com facebook

Tregua #Usa- #Iran ma le petroliere restano bloccate nello Stretto di #Hormuz . La maggiore potenza militare mondiale non riesce ad aprirlo, ecco perché - #IranWar x.com