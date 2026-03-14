Dopo la partita tra Napoli e Lecce, Matteo Politano e Rasmus Hojlund hanno parlato con DAZN, condividendo le parole di Antonio Conte all’intervallo, quando gli azzurri erano sotto di un gol. I due giocatori sono stati protagonisti della vittoria del Napoli al Maradona, e nel corso dell’intervista hanno spiegato cosa è stato detto nello spogliatoio durante la pausa.

Sono stati i due uomini chiave nella vittoria del Napoli contro il Lecce al Maradona: Matteo Politano e Rasmus Hojlund hanno rilasciato un’intervista per DAZN al termine della sfida, svelando anche le parole di Antonio Conte all’intervallo del match, con gli azzurri in svantaggio in quel momento. Politano e Hojlund euforici dopo Napoli-Lecce: le parole post match. Autore di un gol e un assist, Politano ha ritrovato il sorriso dopo quasi un anno senza riuscire a trovare la via della rete. La sua gioia è stata espressa tutta nel post partita: “Sono contentissimo, finalmente ho fatto sto benedetto gol che mi mancava da una vita. Sono felice della vittoria e dell’assist. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, Hojlund e Politano nel post gara: “Ecco cosa ci ha detto Conte all’intervallo”

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