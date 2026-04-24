A Sky | Tutti sanno che Conte lascerà a Napoli ha fatto un grande lavoro

Durante la trasmissione su Sky dedicata alla partita tra Napoli e Cremonese, si è parlato di un possibile futuro di un allenatore, con un commento che afferma come tutti siano a conoscenza del suo prossimo addio. Inoltre, si è sottolineato il lavoro svolto dal tecnico in città, riconoscendone l’impegno durante il periodo alla guida della squadra. La discussione si è concentrata sul risultato finale di 4-0 a favore del Napoli.

Massimo Marianella a Sky: “Tutti sanno che Conte lascerà, a Napoli ha fatto un grande lavoro” A Sky si parla di Napoli-Cremonese 4-0. Parla Massimo Ugolini: “La prestazione di Kevin De Bruyne merita un’attenzione particolare, miglior prestazione stagionale, primo gol su azione, sua presenza centrale da subito. Non c’erano i Fab Four, altro argomento di discussione. Con più campo, più spazio a disposizione, ha mostrato i suoi numeri. Il 3-4-2-1 senza i Fab Four va considerato. Alisson ha giocato cinque volte titolare e il Napoli ha vinto quattro volte, lui ha segnato tre gol: merita una considerazione superiore rispetto a quanto non abbia ottenuto fino ad ora”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - A Sky: “Tutti sanno che Conte lascerà, a Napoli ha fatto un grande lavoro” Lo sfogo di Antonio Conte al termine di Napoli-Chelsea Notizie correlate Napoli-Lecce, Conte: «Futuro? Ho firmato per tre anni, tutti sanno che qui mi trovo bene»Antonio Conte non le manda a dire prima di Napoli-Lecce, dagli infortuni alla sua permanenza al Napoli anche il prossimo anno: «Gli infortunati?... Leggi anche: Napoli, Krol esalta Conte: «Ha fatto un lavoro meraviglioso, continuerei con lui» Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Auroro Borealo, album ACAB: 'C'è una educazione scolastica disastrosa'; Raccontare Storie di Sport a Sky Italia: dentro il lavoro di Sara Cometti | #50; Champions 2025-26 dove vedere in tv e streaming tutte le partite: in chiaro, su Amazon, Sky; Inter-Cagliari, Chivu: Rinnovo? Le mie energie sono dedicate al campo. Jannik Sinner ha commentato a Sky Sport la decisione di Carlos Alcaraz, costretto a saltare sia il Masters 1000 di Roma che il Roland Garros: "Per lui questa sarà stata l’unica scelta, è tosta dover rinunciare a uno slam. Fa male e non è facile. Quando hai x.com Paolo Maldini è intervenuto in diretta su Sky Sport per fare gli auguri a Billy Costacurta nel giorno del suo 60° compleanno: "Tanti auguri Alessandro Billy Costacurta. Notavo che in ogni tua foto ci sono anche io, e viceversa. Abbiamo condiviso tante cose, ma - facebook.com facebook