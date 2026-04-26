Highlights Gol Milan Juve | le immagini del match – VIDEO

Durante la 34ª giornata di campionato, allo Stadio San Siro di Milano si è disputato il match tra Milan e Juventus. Sono stati mostrati i momenti salienti e i gol della partita, con immagini e video che hanno ripercorso gli episodi principali dell'incontro. La cronaca visiva cattura le azioni più importanti e i momenti decisivi del confronto tra le due squadre.

di Marco Baridon Highlights Gol Milan Juve in diretta dallo Stadio San Siro di Milano. Le immagini salienti del match della 34ª giornata. (inviato a San Siro) – La Juve affronta il Milan, con il match di Serie A in programma domenica 26 aprile alle ore 20.45 allo Stadio San Siro di Milano. Bianconeri che vogliono blindare il quarto posto e agganciare i rossoneri al terzo. Qui trovate gli highlights e i gol di MILAN JUVE LIVE 74? CHE GIOCATA DI LOCATELLI! – Grandissima giocata di Locatelli in profondità per Conceicao: chiude la difesa rossonera. Poco dopo recupera palla Koopmeiners e prova il tiro in porta. 62? TIRO FOFANA! – Ci provano i rossoneri con la discesa sulla sinistra di Leao, poi ci prova Fofana ma la palla si spegne sul fondo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Highlights Gol Milan Juve: le immagini del match – VIDEO Milan vs Juventus LIVE | Serie A 2026 | Match LIVE Today Full Match Notizie correlate Leggi anche: Highlights Gol Milan Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO Highlights Gol Parma Juve: le immagini del match – VIDEOCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Verona-Milan 0-1: gli highlights; TRM FC - Zeta Como | Highlights | Round 6 Streaming | DAZN IT; Il Sassuolo fa un regalo Champions a Juve e Milan: Como ko; Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO. Milan-Juventus, il risultato in diretta LIVESolo l'Inter (35) ha ottenuto più successi in casa del Milan rispetto alla Juventus (25) nella storia della Serie A a girone unico. In aggiunta, bianconeri (107) e nerazzurri (124) sono le sole due ... sport.sky.it Milan-Juventus (0-0): si entra nei minuti finali di partita86' Spazio anche per Vlahovic per David. 80' Nella Juve è l'ora di Yldiz e Zhegrova per Boga e Conceiçao 78' Allegri costretto al doppio cambio, out Modric per ... milannews.it Highlights e Gol #MilanJuve Le immagini del match x.com Highlights e Gol Milan Juve Le immagini del match - facebook.com facebook