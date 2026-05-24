Highlights Gol Torino Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO

Durante la 38ª giornata, si è svolto il match tra Torino e Juventus allo Stadio Olimpico di Torino. Sono state trasmesse le immagini salienti dell'incontro, inclusi i momenti dei gol segnati durante la partita. La cronaca visiva mostra le azioni principali e le reti realizzate, offrendo un resoconto visivo degli eventi sul campo. Le immagini sono disponibili anche in formato video, evidenziando le fasi più significative dell'incontro.

Goretzka si allontana dalla Juve: vertice imminente tra il tedesco e quel club di Serie A! Gli aggiornamenti Mercato Juve, in attacco sarà vera e propria rivoluzione: Vlahovic verso l’addio, Kolo Muani in pole. Ma non è l’unico nome Chance da titolare per Holm nel derby di Torino, si gioca anche il riscatto: la Juve deve puntarci per il futuro? Cosa dicono i numeri Openda ai saluti, il destino del belga è già segnato: questa sera contro il Torino la sua ultima con la Juve. Rivelazione Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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