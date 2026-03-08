Hernanes | Spalletti sta ottenendo il massimo con quello che ha Non può fare miracoli

Un calciatore ha commentato l’attuale situazione della squadra e del tecnico. Ha affermato che il coach sta sfruttando al meglio le risorse a disposizione, ma ha anche sottolineato che non può fare miracoli considerando le limitazioni attuali. La dichiarazione evidenzia il rapporto tra le capacità dell’allenatore e le possibilità di ottenere risultati.

