Durante un intervento televisivo, il conduttore ha espresso la sua convinzione sul lavoro dell’allenatore alla Juventus, sostenendo che sta ottenendo risultati notevoli. Ha anche aggiunto che il tecnico dovrebbe avere un ruolo decisionale nella scelta dei giocatori, indicando una fiducia nelle sue capacità di gestire la rosa. La discussione si inserisce nel contesto delle vicende recenti riguardanti il club e il suo staff tecnico.

Arthur Juve, cosa succederà al termine della stagione? La posizione del Gremio Joao Mario brilla tra i prestiti Juve, ma tornerà a Torino? Le ultime novità Alisson alla Juve? Quanto guadagna il portiere brasiliano nel Liverpool Koopmeiners lascia la Juve in estate? Perché la partita contro l’Atalanta può essere decisiva Douglas Luiz torna alla Juventus? Cosa filtra sulle intenzioni dell’Aston Villa Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. Crescita che continua a impressionare e il possibile salto in Prima squadra Risultati e classifica Serie C Girone B 20252026: centrati i playoff con 3 giornate di anticipo, Guerra ancora decisivo Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giletti sicuro: «Spalletti sta facendo i miracoli alla Juve. Ecco chi dovrebbe scegliere i giocatori»

Di Livio non ha dubbi: «Gasperini sta facendo un miracolo alla Roma. Se la Juve indovina 2/3 giocatori, con Spalletti il prossimo anno può vincere lo Scudetto!»Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma…Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato...

Sal Da Vinci: “Conte sta facendo miracoli. Spalletti venne alle spalle al ristorante e cantò una mia canzone”Alla Gazzetta: "Il calcio è di famiglia, mio fratello ha giocato in Serie C, io ero nella Nazionale cantanti.

Si parla di: Giletti: La Juventus è diventata come l'Inter di Moratti. Avete visto chi ha preso il Napoli per 45 milioni?.

Juventus, Spalletti rinnova. Giletti: Ha fatto miracoli. Ora decida Chiellini, non gli algoritmi...Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com il giornalista e conduttore televisivo, Massimo Giletti, ha parlato della notizia che. tuttomercatoweb.com

Giletti: La Juventus è diventata come l'Inter di Moratti. Avete visto chi ha preso il Napoli per 45 milioni?Nonostante l'arrivo in panchina di Luciano Spalletti, la Juventus sta vivendo una stagione complicata che mette a rischio anche la partecipazione alla prossima Champions League. Tra i tifosi vip ... areanapoli.it