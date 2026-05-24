Hellas Verona-Roma espulso Valentini e rigore ai giallorossi | gli episodi

Durante l'ultima giornata di Serie A tra Hellas Verona e Roma sono stati registrati due episodi chiave. Un giocatore della squadra di casa è stato espulso, mentre è stato assegnato un rigore ai giallorossi. La partita ha suscitato proteste e polemiche per le decisioni arbitrali prese durante il match. La sfida si è conclusa con queste decisioni, che hanno influenzato l'esito della gara.

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Hellas Verona-Roma. Oggi, domenica 24 maggio, gli scaligeri hanno ospitano i giallorossi nell’ultima giornata di Serie A, in una sfida decisiva per la corsa alla prossima Champions League e decisa da alcuni episodi arbitrali. Nel corso della ripresa infatti prima l’arbitro Sozza ha espulso Valentini, lasciando il Verona in dieci, e poi ha assegnato un calcio di rigore alla Roma, trasformato sulla ribattuta da Malen. Il primo episodio arriva dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo. Valentini, già ammonito nel corso del primo tempo, interviene fermando il tiro di Dybala, che stava calciando dal limite dell’area, rimendiando così il secondo giallo e lasciando il Verona in dieci. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Hellas Verona-Bologna 2-3: gol e highlights | Serie A

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