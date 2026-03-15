Moviola Pisa Cagliari | espulso Durosinmi rigore confermato! Gli episodi dubbi del match diretto da La Penna

Da calcionews24.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Pisa e Cagliari, il direttore di gara ha espulso un giocatore del Pisa, Durosinmi, e ha confermato un calcio di rigore, suscitando discussioni tra gli spettatori. La gara, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526, si è conclusa con una vittoria netta del Pisa, in un match ricco di episodi controversi e decisioni arbitrali che hanno attirato l’attenzione.

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