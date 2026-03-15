Moviola Pisa Cagliari | espulso Durosinmi rigore confermato! Gli episodi dubbi del match diretto da La Penna

Durante la partita tra Pisa e Cagliari, il direttore di gara ha espulso un giocatore del Pisa, Durosinmi, e ha confermato un calcio di rigore, suscitando discussioni tra gli spettatori. La gara, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526, si è conclusa con una vittoria netta del Pisa, in un match ricco di episodi controversi e decisioni arbitrali che hanno attirato l’attenzione.

Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Juventus, infortunio Thuram: le condizioni del centrocampista francese dopo lo stop contro l’Udinese. Ultimissime Verona, Sammarco dopo il KO con il Genoa: «Non riusciamo a vincere in casa. Belghali e Suslov rientravano dagli infortuni, bisogna dar loro il tempo di recuperare» Genoa, De Rossi dopo il successo con il Verona: «Erano 7 giorni che volevo esultare. Frendrup ha potenzialità gigantesche, ogni allenatore lo vorrebbe!» Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del blocco in Italia, torna alla guida dell’Al-Sadd. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Pisa Cagliari: espulso Durosinmi, rigore confermato! Gli episodi dubbi del match diretto da La Penna Articoli correlati Moviola Bologna Brann: rosso diretto a Sorensen e un rigore negato. Gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro BastienCalciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso... Moviola Cagliari Como: gli episodi dubbi del match diretto da Marinelli. Cosa è successo all’Unipol DomusBernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Moviola Pisa Cagliari Discussioni sull' argomento Moviola Juventus-Pisa: Locatelli su Aebischer, era rigore? McKennie-Loyola, proteste toscane sul 2-0; La Penna torna ad arbitrare un mese dopo Inter-Juventus: cosa è successo; Classifica senza errori arbitrali: la moviola della Serie A. Moviola Juventus-Pisa: Locatelli su Aebischer, era rigore? McKennie-Loyola, proteste toscane sul 2-0I casi da moviola e gli episodi più controversi di Juventus-Pisa, terzo anticipo del sabato della ventottesima giornata di Serie A. Gara arbitrata da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. goal.com Hiljemark in conferenza alla vigilia di Pisa Cagliari “Non penso alla pressione” facebook