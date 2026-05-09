Durante la partita tra Cagliari e Udinese, valida per la 36ª giornata, sono stati discussi diversi episodi visti al replay. In particolare, un rigore assegnato ai sardi è stato successivamente annullato. La moviola ha mostrato alcuni momenti controversi, portando a un dibattito sugli interventi dell’arbitro Dionisi. La gara ha suscitato attenzione per le decisioni prese in campo e per come sono state interpretate le azioni dai replay.

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© Calcionews24.com - Moviola Cagliari Udinese, rigore annullato ai sardi! Gli episodi dubbi del match diretto da Dionisi

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