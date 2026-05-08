A Gallarate, un'indagine ha portato alla scoperta di una frode da circa 140mila euro relativa a aiuti pubblici destinati a persone considerate indigenti. Tra i soggetti coinvolti, alcuni avrebbero utilizzato i fondi per pagarsi viaggi e spese personali, tra cui un pellegrinaggio alla Mecca. Le forze dell'ordine hanno sequestrato documenti e avviato le verifiche sulle dichiarazioni presentate per ottenere i provvedimenti economici.

Gallarate (Varese), 8 maggio 2026 – Sulla carta erano indigenti. Nella realtà, spendevano, lavoravano, viaggiavano. Alcuni perfino legati alla criminalità organizzata. Un doppio volto che la Guardia di Finanza ha smascherato dopo mesi di accertamenti, facendo emergere una rete di “falsi poveri” che percepivano indebitamente aiuti pubblici. Il conto è pesante: otto persone denunciate e oltre 140mila euro di sussidi bloccati. Soldi destinati a chi ne ha davvero bisogno, finiti invece nelle tasche di chi – secondo gli inquirenti – aveva costruito una realtà parallela fatta di dichiarazioni false e omissioni strategiche. Le storie che emergono dall’indagine raccontano un sistema variegato, fatto di piccoli espedienti e vere e proprie frodi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Falsi poveri con gli aiuti pubblici: a Gallarate una frode da 140mila euro, e c’è chi si è pagato il pellegrinaggio alla Mecca

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