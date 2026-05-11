Mondiali l’altro negoziato Usa-Iran | le 10 condizioni di Teheran per esserci Il nodo visti ai dirigenti ex Guardie rivoluzionarie
L’Iran sta portando avanti un negoziato con la Fifa, mentre nel frattempo si svolge anche un confronto con gli Stati Uniti. Tra le richieste di Teheran ci sono dieci condizioni per partecipare ai Mondiali, tra cui questioni legate ai visti per alcuni dirigenti ex Guardie rivoluzionarie. La trattativa si svolge in un momento di tensione tra i due paesi, con negoziati che coinvolgono anche altri attori internazionali.
L’ Iran è impegnato in queste ore in un negoziato con la Fifa, parallelo a quello in corso con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra iniziata il 28 febbraio: riguarda la partecipazione della Nazionale al Mondiale in programma in Usa, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio, il primo della storia a 48 squadre. Uno dei grandi tessitori di questa trattativa è il presidente della federazione di Teheran, Mehdi Taj, 66 anni, in carica dall’agosto 2022, dal 2019 vicepresidente della Confederazione calcistica asiatica. Ha un passato nel Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche e per questa ragione lo scorso aprile gli è stato negato l’ingresso in Canada, impedendogli di partecipare al Congresso Fifa di Vancouver.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Le 6 condizioni di Teheran per mettere fine alla guerra
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