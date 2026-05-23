Il paradosso delle figlie di Gucci costrette a dare un vitalizio di 3,9 milioni alla madre Patrizia Reggiani Chi ha ordinato l’omicidio ha ricevuto denaro chi ha perso il padre ha dovuto pagare

Le figlie di un noto imprenditore del settore moda sono state costrette a versare un vitalizio di 3,9 milioni di euro alla madre, condannata per omicidio. Allegra Gucci ha dichiarato che l’accordo raggiunto tre anni fa con la madre non fu una scelta volontaria, ma un “riscatto” imposto da una vicenda giudiziaria definita ingiusta. Chi ha ordinato l’omicidio ha ricevuto denaro, mentre chi ha perso il padre ha dovuto pagare.

Secondo Allegra Gucci, l’intesa raggiunta tre anni fa con la madre Patrizia Reggiani non rappresentò una scelta volontaria, ma una sorta di «riscatto» imposto da una vicenda giudiziaria definita profondamente ingiusta. Con una lunga nota diffusa dopo la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo sul ricorso presentato insieme alla sorella Alessandra contro l’Italia, Allegra ha espresso rabbia, delusione e senso di abbandono. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Allegra Gucci (@allegragucciofficial) La vicenda riguarda il vitalizio che le due figlie di Maurizio Gucci, ucciso nel 1995, erano obbligate a corrispondere alla madre, nonostante fosse stata condannata come mandante dell’omicidio. 🔗 Leggi su Open.online

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