Storie cultura e comunità | la proposta estiva della biblioteca Bonincontro

Un calendario estivo ricco, articolato e pensato per coinvolgere pubblici diversi, con particolare attenzione alla dimensione partecipativa e comunitaria: è la proposta per il periodo maggioluglio 2026 della biblioteca "Marilia Bonincontro", affidata dal Comune di Chieti a Chieti Solidale Srl.In.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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