Grottaminarda inaugurazione della nuova Biblioteca Comunale Osvaldo Sanini

A Grottaminarda, la Biblioteca Comunale “Osvaldo Sanini” è stata riaperta al pubblico dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione. La struttura, che era stata chiusa temporaneamente, ora può essere nuovamente visitata dagli utenti, che potranno accedere ai servizi e ai materiali disponibili. La riapertura segna il ritorno alla normalità per questo spazio culturale, che rimane uno dei punti di riferimento della comunità locale.

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