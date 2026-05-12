Grottaminarda inaugurazione della nuova Biblioteca Comunale Osvaldo Sanini
A Grottaminarda, la Biblioteca Comunale “Osvaldo Sanini” è stata riaperta al pubblico dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione. La struttura, che era stata chiusa temporaneamente, ora può essere nuovamente visitata dagli utenti, che potranno accedere ai servizi e ai materiali disponibili. La riapertura segna il ritorno alla normalità per questo spazio culturale, che rimane uno dei punti di riferimento della comunità locale.
Torna fruibile al pubblico dopo alcuni mesi di chiusura per ristrutturazione la Biblioteca Comunale “Osvaldo Sanini”. Sabato 23 maggio alle ore 17:00 la cerimonia inaugurale. La biblioteca comunale dal 2009 è ospitata nel Castello d’Aquino che ha di recente ricevuto, grazie a diversi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
La biblioteca comunale si allarga. Nuova ala, inaugurazione ad aprileProsegue il percorso di riqualificazione della ex Gimasa, sede del Centro culturale Boncompagno da Signa.
Inaugurazione della nuova biblioteca a Campoli del Monte TaburnoTempo di lettura: 2 minutidi Annalisa Papa Sabato 11 aprile 2026 si terrà un importante appuntamento culturale a Campoli del Monte Taburno:...