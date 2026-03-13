Violenta rissa tra due clienti davanti al supermercato | paura in via Traversetolo un ferito

Stamattina davanti al supermercato Conad in via Traversetolo si è verificata una rissa tra due clienti, che ha causato momenti di tensione tra gli altri presenti. Durante lo scontro, una delle persone coinvolte è rimasta ferita. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, creando un’atmosfera di paura e confusione nella zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia.

Attimi di paura e tensione stamattina davanti al supermercato Conad, in via Traversetolo. Due persone hanno dato vita a una violenta rissa in mezzo agli altri clienti. Uno dei due è rimasto ferito: sul posto i carabinieri e un'ambulanza, che lo ha trasportato in ospedale in condizioni non gravi. Indagini in corso per capire cosa abbia fatto scaturire la violenta lite.