Nadia Farés in condizioni critiche dopo l'incidente in piscina nessun reato ancora dalle indagini in corso

L'attrice franco-marocchina di 57 anni è stata trovata senza sensi sul fondo di una piscina nel pomeriggio di sabato 11 aprile. Attualmente si trova in condizioni critiche. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini, ma finora non sono stati contestati reati. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze dell'incidente.

L’attrice franco-marocchina Nadia Farès, 57 anni, è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina nel pomeriggio di sabato 11 aprile. È ricoverata in condizioni critiche e si trova in coma farmacologico. Le indagini sono in corso ma nessun reato è stato accertato al momento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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