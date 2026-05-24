Un incidente in moto ha coinvolto l’ex calciatore Marios Oikonomou, 34 anni, che ora è ricoverato in gravi condizioni e lotta per la vita. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri e ha richiesto il trasporto d’urgenza in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. La città di Bologna si è unita nel cordoglio per l’ex difensore, che ha militato nel club dal 2014 al 2017.

Bologna, 24 maggio 2026 – Anche Bologna si stringe attorno a Marios Oikonomou, 34enne greco, ex difensore in rossoblù dal 2014 al 2017. Ieri sera il giocatore è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in moto nella sua città natale, Giannina in Grecia, a seguito di uno scontro con un’autovettura, riportando lesioni al cranio e apparendo sin da subito in gravi condizioni. Ricoverato: lotta tra la vita e la morte. Oikonomou ora sta lottando per la vita: è ricoverato in terapia intensiva. “È in condizioni critiche – si legge dai media greci –. La sua moto ha impattato in pieno un’automobile che stava facendo una sciagurata inversione di marcia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grave incidente in moto per l’ex rossoblù Oikonomou: ricoverato, lotta per la vita

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