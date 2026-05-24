Grandi opere Dalla Bohème alla Turandot

GROSSETO Le più celebri arie d’opera con l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto". Dalla Bohème alla Turandot, da Madama Butterfly a Tosca. È dedicato alle più celebri arie d’opera il concerto dell’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta da Andrea Colombini in programma oggi alle 18 al Teatro degli Industri di Grosseto, con la partecipazione di Emilia Diakopoulou (soprano), Margherita Simonetti(soprano) e Giovanni Cervelli (tenore) e la direzione artistica di Antonio Di Cristofano. Il programma prevede l’esecuzione di composizioni di Giuseppe Verdi ("La forza del destino, Sinfonia"), Giacomo Puccini ("Tosca, Recondita arnonia", "Madama Butterfly, Un bel dì vedremo", "La Boheme, Quando men vo", "La Boheme, O soave fanciulla", "Turandot, Nessun dorma" e "Turandot, In questa reggia"), Wolfgang Amadeus Mozart("Il flauto magico k. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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