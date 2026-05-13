Le sponde della luce 100 anni di Turandot nell’arte e nelle opere di Vito Tongiani

Sabato alle 17, presso Palazzo Guinigi, sarà inaugurata una mostra dedicata alle opere di Vito Tongiani, artista noto per le sue pitture e sculture. L’esposizione celebra i 100 anni di Turandot, un’opera che ha ispirato molte creazioni artistiche. La rassegna si concentra sui temi legati alla luce e al ruolo dell’arte nel rappresentare questa figura. L’evento sarà aperto al pubblico e durerà fino a una data ancora da definire.

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Sabato alle 17, presso Palazzo Guinigi, sarà inaugurata la mostra del pittore e scultore Vito Tongiani. Con il titolo “100 anni di Turandot. In Luminis Oras – Le sponde della luce” e curata da Giovanni Rimoldi rappresenta un’occasione preziosa per conoscere non soltanto l’arte espressa nei quadri e nelle sue creature scolpite, ma per ricordare a tutti – lucchesi in primis – che si tratta dell’artefice della statua di Giacomo Puccini in piazza Cittadella. Ne parliamo con Tongiani, origini massesi, uomo d’arte e dalla vita intensa, che l’anagrafe fa nascere nel 1940 e forse – proprio grazie a questo – ancora capace di incantare con i suoi racconti densi di esperienze vissute, tutt’altro che ordinarie.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le sponde della luce 100 anni di Turandot nell’arte e nelle opere di Vito Tongiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "La fontana di Vito Tongiani gravemente danneggiata dai vandali"L’allarme lanciato ieri mattina dal sindaco Francesco Persiani ha portato all’attenzione della cittadinanza un gesto che il primo cittadino vuole... “100 anni di Turandot - La fiaba senza fine” al Teatro NiccoliniA cento anni dalla prima rappresentazione di Turandot, ultima e incompiuta opera di Giacomo Puccini, il Teatro Niccolini ospita uno spettacolo... Argomenti più discussi: Vito Tongiani a Palazzo Guinigi; Le sponde della luce 100 anni di Turandot nell’arte e nelle opere di Vito Tongiani; Centenario della Turandot: a palazzo Guinigi una mostra dedicata alle opere di Vito Tongiani.