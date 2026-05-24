F1 magico Antonelli | vince anche il Gp del Canada Secondo Hamilton fuori Russell | La nuova classifica del Mondiale

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada, ottenendo la quarta vittoria consecutiva in questa stagione di Formula 1. Hamilton si è piazzato secondo, mentre Russell è rimasto fuori dalla zona punti. La gara ha visto Antonelli aumentare il suo vantaggio in classifica mondiale, consolidando la posizione di leader. La corsa si è svolta su un circuito cittadino, con condizioni meteorologiche variabili che hanno influenzato le strategie dei team.

La quarta vien da sé. Un magico Kimi Antonelli conquista un’altra vittoria nel Gp del Canada, la quarta consecutiva in questa stagione di Formula 1, che lo vede sempre più leader del Mondiale. Il suo compagno di squadra George Russell infatti è fuori per un problema tecnico. Sul podio arrivano Lewis Hamilton e Max Verstappen. La Ferrari sorride anche per la quarta posizione di Charles Leclerc. Dopo il caos al via, tra incertezza per il meteo e malfunzionamento del semaforo, Antonelli ha subito attaccato Russell per tentare di prendersi la prima posizione. Nuove scintille tra i due piloti Mercedes, sorpassi e controsorpassi, poi il 19enne bolognese approfitta del guasto del suo rivale per prendersi la leadership e non mollarla più fino al traguardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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