In diretta dalla gara di Formula 1 in Cina, Antonelli si mantiene in prima posizione, mentre Russell supera Leclerc e si piazza al secondo posto. Hamilton si trova in quarta posizione, con Bearman, Verstappen, Gasly e Colapinto a seguire. Al 32° giro su 56, la classifica vede ancora molte variazioni tra i primi piloti, con un margine di competizione evidente.

32° giro di 56 - La situazione: Antonelli Russell Leclerc Hamilton Bearman Verstappen Gasly Colapinto Hulkenberg Lawson Hadjar Sainz Lindblad Ocon Bottas Perez Alonso. Ritirato Stroll. Non partiti Piastri Norris Albon Bortoleto Antonelli gestisce al meglio la situazione, il vantaggio su Russell sale a 8". L'inglese della Mercedes non riesce ad allungare sulle due Ferrari di Leclerc e Hamilton 30° giro - Russell ha la meglio su Leclerc e va in seconda posizione a 7"8 da Antonelli. Hamilton è quarto a 9 decimi da Leclerc. Va ai box Ocon per il suo primo pit-stop. Russell va all'attacco di Leclerc, che si difende come può 28° giro - Testacoda di Lindblad, che riparte dopo un anomalo comportamento della power unit Ford 27° giro - Hamilton si riprende il secondo posto su Leclerc che poi lo ripassa alla prima curva. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - GP Cina, la diretta: Antonelli sempre leader, Russell supera Leclerc per il secondo posto, Hamilton quarto

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