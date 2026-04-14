Goretzka Juve concorrenza dalla Serie A e non solo per il centrocampista in uscita dal Bayern Tutti gli aggiornamenti

Il centrocampista, in uscita dal Bayern Monaco, è al centro di diverse trattative di mercato. La società juventina sta lavorando per portarlo a Torino senza pagare un trasferimento, affrontando però la concorrenza di un importante club italiano. La trattativa si sta sviluppando mentre altre squadre, anche di serie A, sembrano interessate al giocatore. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per conoscere il suo futuro.

di Luca Fioretti Goretzka Juve, la dirigenza vuole il grande colpo a parametro zero sfidando la pericolosa concorrenza del Milan in Italia. Le ultime. Le indiscrezioni rilanciate dalla Gazzetta dello Sport infiammano le fantasie in vista della prossima sessione estiva. Leon Goretzka rappresenta un obiettivo estremamente suggestivo per rinforzare il centrocampo: il calciatore del Bayern Monaco potrebbe liberarsi a parametro zero, diventando un’occasione davvero imperdibile per alzare la qualità a centrocampo. Il gruppo bianconero necessita di innesti di assoluta caratura internazionale e la possibilità di ingaggiare un profilo di questo calibro accende un enorme entusiasmo tra i tifosi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goretzka Juve, concorrenza dalla Serie A e non solo per il centrocampista in uscita dal Bayern. Tutti gli aggiornamenti Goretzka Juve: svolta da Monaco, non rinnoverà col Bayern! Tre club italiani su di lui: tutti gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Goretzka Juve, le recenti indiscrezioni di mercato accendono la sfida tra i top club italiani ma le altissime richieste... Jackson Juve, la concorrenza è già foltissima: lo vogliono altre due big in Serie A! Tutti gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Jackson Juve, le manovre di mercato si infiammano per il centravanti senegalese ormai pronto a fare ritorno al Chelsea dal... LA NUOVA JUVE DI SPALLETTI CON GORETZKA, LEWANDOWSKI, BERNARDO SILVA E ALISSON FA PAURA Secondo il Corriere dello sport, questo sarebbe l'undici chiesto da mister #Spalletti per tornare a vincere subito con la #Juventus. In p - facebook.com facebook Corriere dello Sport ha ideato la #Juve per l'anno prossimo: #Alisson tra i pali e una difesa con #Bremer, #Rudiger, #Cambiaso e #Kalulu A centrocampo #Goretzka e #Thuram per sostenere #Conceicao, #Yildiz e #BernardoSilva Il terminale offensivo x.com