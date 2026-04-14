Goretzka Juve concorrenza dalla Serie A e non solo per il centrocampista in uscita dal Bayern Tutti gli aggiornamenti

Da juventusnews24.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista, in uscita dal Bayern Monaco, è al centro di diverse trattative di mercato. La società juventina sta lavorando per portarlo a Torino senza pagare un trasferimento, affrontando però la concorrenza di un importante club italiano. La trattativa si sta sviluppando mentre altre squadre, anche di serie A, sembrano interessate al giocatore. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per conoscere il suo futuro.

di Luca Fioretti Goretzka Juve, la dirigenza vuole il grande colpo a parametro zero sfidando la pericolosa concorrenza del Milan in Italia. Le ultime. Le indiscrezioni rilanciate dalla  Gazzetta dello Sport  infiammano le fantasie in vista della prossima sessione estiva.  Leon Goretzka  rappresenta un obiettivo  estremamente suggestivo  per rinforzare il centrocampo: il calciatore del  Bayern Monaco  potrebbe liberarsi a parametro zero, diventando un’occasione  davvero imperdibile  per alzare la qualità a centrocampo. Il gruppo  bianconero  necessita di innesti di  assoluta caratura  internazionale e la possibilità di ingaggiare un profilo di questo calibro accende un  enorme entusiasmo  tra i tifosi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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