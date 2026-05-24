Il vicepresidente di Luna Rossa ha dichiarato che la partecipazione alla Coppa America rappresenta un’ossessione di famiglia. Ha spiegato di cercare di realizzare i desideri del padre, Patrizio, e ha paragonato il suo talento a quello di Sinner, affermando che Gradoni è il loro Sinner. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista, senza ulteriori dettagli sui progetti o le strategie della squadra.

Da Barcellona 2024 a oggi Giulio Bertelli, vice presidente di Luna Rossa è diventato un riferimento per tutto il team. E a Cagliari, durante le regate preliminari della 38a edizione della Coppa America non ha fatto mancare la sua presenza. Bertelli, l’anno prossimo saranno 30 anni dalla prima partecipazione di Luna Rossa in Coppa America. Allora aveva 6 anni, andava alle scuole elementari. Che cosa l’ha coinvolta così tanto, al di là dell’aspetto familiare, rispetto alla prima esperienza che ha vissuto da osservatore "L’amore per il mare. Sin da bambino ho amato la vela. Poi mio padre ha deciso di portare avanti questa avventura delle campagne di Coppa America e io da subito ne fui catturato, affascinato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giulio Bertelli: "La Coppa America, ossessione di famiglia. Gradoni è il nostro Sinner"

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