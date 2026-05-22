LIVE America’s Cup Regate Preliminari 2026 in DIRETTA | la Luna Rossa di Gradoni avanti in partenza Alinghi Insegue

In diretta si seguono le regate preliminari della America’s Cup del 2026, con la squadra di Gradoni che si posiziona avanti in partenza e l'altra squadra che la insegue da vicino. Alle 15.31, una penalità viene assegnata ad una delle imbarcazioni per aver oltrepassato il limite di confine. In questa fase, Luna Rossa ottiene un doppio vantaggio, consolidando la sua posizione in gara. La competizione tra le due squadre prosegue con intensità, mentre i risultati si determinano passo dopo passo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 Penalità ad Alinghi per aver superato il boundary: uno-due Luna Rossa in questo momento! 15.30 Il team Youth & Women di Luna Rossa allunga e chiude il terzo lato con 19 secondi di margine su Alinghi e 25 su Luna Rossa Senior. Siamo a metà regata. 15.28 GradoniPorro continuano a guadagnare terreno sugli inseguitori! Luna Rossa Youth & Women in pieno controllo della regata con quasi 200 metri di vantaggio su Alinghi e 300 sull’equipaggio Senior di Luna Rossa, che sta battagliando con i francesi di La-Roche Posay per il terzo posto. 15.27 Nel complesso saranno sei i lati da completare in questa prima regata preliminare in Sardegna. 🔗 Leggi su Oasport.it

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