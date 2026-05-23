Marco Gradoni e Margherita Porro hanno vinto le regate di oggi in rimonta, consolidando la loro posizione nelle fasi preliminari dell’America’s Cup. Luna Rossa mantiene la leadership tra le imbarcazioni in gara, grazie a queste prestazioni. Le due atlete hanno mostrato grande determinazione e abilità durante le prove, che si sono concluse con risultati positivi per la squadra italiana. Le regate si sono svolte su diverse flotte, con le due atlete protagoniste di recuperi importanti.

Marco Gradoni e Margherita Porro continuano a confermarsi in grandissima forma nelle regate preliminari della America’s Cup, che si stanno disputando nelle acque di Cagliari e che fanno da antipasto alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, che andrà in scena nell’estate 2027 a Napoli. Dopo una prima giornata da urlo (due vittorie e un secondo posto) e un avvio di sabato caratterizzato da una grande rimonta dopo la caduta iniziale dai foil (quarta piazza), i timonieri di Luna Rossa 1 hanno interpretato benissimo anche la seconda regata odierna e si sono meritati la piazza d’onore. L’equipaggio tricolore si è dovuto inchinare soltanto ai britannici di Athena Pathway, che per la prima volta in questa occasione sono riusciti a sorridere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gradoni e Porro inscenano lo show in rimonta, Luna Rossa difende la vetta nei preliminari di America’s Cup!

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