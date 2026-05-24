Girona dal sogno Champions al baratro | il crollo che porta in Segunda
Il Girona è passato dalla qualificazione in Champions League alla retrocessione in Segunda. La squadra ha subito una serie di sconfitte consecutive in campionato, perdendo terreno rispetto alle posizioni di vertice. Errori tecnici e mancanza di continuità hanno caratterizzato il calo, con problemi difensivi e difficoltà offensive evidenziate nelle ultime partite. La gestione tecnica e le scelte tattiche non sono riuscite a invertire la rotta, portando alla crisi che ha decretato la discesa in seconda divisione.
? Domande chiave Come ha fatto il Girona a crollare dopo la Champions?. Quali errori tecnici hanno causato il declino della squadra di Michel?. Chi sono i responsabili della perdita dell'identità del gruppo?. Come cambierà la gestione della rosa dopo il ritorno in Segunda?.? In Breve Pareggio finale 1-1 contro l'Elche determina la retrocessione dei biancorossi.. Chiusura stagione in La Liga al penultimo posto con 41 punti.. Passaggio dalla storica vittoria 4-2 contro il Barcellona il 4 maggio 2024.. Necessità di ristrutturazione economica dopo il declino avvenuto in 24 mesi.. Il Girona retrocede in Segunda División dopo l’1-1 finale contro l’Elche, chiudendo la stagione di La Liga al penultimo posto con 41 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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