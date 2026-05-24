Girona dal sogno Champions al baratro | il crollo che porta in Segunda

Notizia in breve

Il Girona è passato dalla qualificazione in Champions League alla retrocessione in Segunda. La squadra ha subito una serie di sconfitte consecutive in campionato, perdendo terreno rispetto alle posizioni di vertice. Errori tecnici e mancanza di continuità hanno caratterizzato il calo, con problemi difensivi e difficoltà offensive evidenziate nelle ultime partite. La gestione tecnica e le scelte tattiche non sono riuscite a invertire la rotta, portando alla crisi che ha decretato la discesa in seconda divisione.