Milan che crollo | i numeri dal sogno scudetto alla lotta Champions

Il Milan sta attraversando un momento difficile, con numeri che riflettono un calo di prestazioni rispetto alla prima parte della stagione. La squadra ha registrato diverse sconfitte e un rendimento in calo nelle ultime partite, portandola dalla corsa allo scudetto alla lotta per la qualificazione in Champions League. I dati evidenziano una sostanziale differenza tra le due fasi della stagione, senza lasciare spazio a dubbi sulla flessione recente.

Nel corso dell'attuale stagione abbiamo potuto vedere due Milan; quello del girone di andata e quello del girone di ritorno. Nelle prime 19 partite giocate, il diavolo ha conquistato 42 punti: 12 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta, con una media punti di 2,21 a partita. Nelle successive, invece, sono arrivate 7 vittorie, 4 pareggi e ben 5 sconfitte, con una media punti di 1,56 a partita. Ma non è tutto: i gol fatti, fino alla prima sfida di gennaio, erano 32 mentre, al ritorno, la quota è scesa a 16, un calo veramente drastico. molto più stabile, invece, il dato legato ai gol subiti: da 15 siamo passati a 14, ma ci sono ancora 3 partite da disputare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MILAN PIU' SCUDETTO CHE CHAMPIONS

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