Dopo aver trascorso oltre dieci mesi nella massima serie, la squadra di calcio dello Spezia si trova ora in una difficile posizione in classifica, con poche partite rimaste per evitare la retrocessione. Le recenti sconfitte e le difficoltà sul campo hanno portato i giocatori a chiedere di essere sollevati dall’incarico. La situazione attuale rappresenta un netto cambiamento rispetto alla stagione precedente, che si era conclusa con la squadra in una posizione più tranquilla.

Dall’Olimpo al baratro, in poco più di 300 giorni. Il mondo dello Spezia si è capovolto, trasformando il sogno della Serie A in un incubo che profuma di retrocessione in C. Il 1° giugno 2025, finale di ritorno dei playoff contro la Cremonese, resta lo spartiacque di una storia che oggi appare surreale: al fischio finale di quella stagione, i bianchi (conclusa la regular season sul terzo gradino del podio), furono separati dalla gloria del massimo campionato da un solo, maledetto gol. Oggi, quel piazzamento d’onore sembra appartenere a un’altra era geologica, mentre la classifica di Serie B urla una verità brutale: lo Spezia è ultimo e...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezia, 300 giorni da incubo. Dal sogno Serie A al baratro: "Giocatori, via quella maglia"

Juventus nel baratro: dodici giorni di crisi e il sogno Champions appeso a un filoIl progetto tecnico di Luciano Spalletti alla Juventus vacilla paurosamente dopo dodici giorni di autentico blackout agonistico, culminati...

Il cuore trapiantato al bimbo di due anni ‘carbonizzato’ dal ghiaccio secco: “Da 50 giorni in coma, è un incubo”Napoli – Un cuore ‘bruciato’ diventa un clamoroso caso di malasanità che rischia di finire in tragedia.

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Buonasera a tutti, chiedo cortesemente se avete un piccolo itinerario di 3 giorni per la Liguria versante La spezia per i primi di giugno. Non le 5 terre perché già visitate. Grazie in anticipo per le idee.. - facebook.com facebook

Bruno, che visse la guerra da bambino: “La Spezia in fiamme e gli spari sulla festa. Fucilarono Alceste il calzolaio, devo la vita a un soldato della Buffalo” x.com