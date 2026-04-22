Milano sorge il nuovo tempio della lettura in Corso Buenos Aires

A Milano, nel vivace quartiere di Corso Buenos Aires, è stata inaugurata una nuova libreria Mondadori Bookstore. Si tratta di un punto vendita che si aggiunge ai negozi di vendita al dettaglio presenti nella zona, offrendo un'ampia selezione di libri ai clienti. La libreria si trova in una via molto frequentata, conosciuta per lo shopping e l'afflusso di persone. L'apertura rappresenta un nuovo spazio dedicato alla lettura e alla cultura nel centro della città.

Il cuore pulsante dello shopping milanese si arricchisce di un nuovo polo dedicato alla cultura: è aperta in Corso Buenos Aires la nuova libreria Mondadori Bookstore. L’inaugurazione, avvenuta nel contesto di una strategia di espansione che vede il gruppo puntare a circa 30 nuovi punti vendita entro la fine del 2026, segna un passo importante per il network lombardo, che ora conta ben 56 sedi tra proprietà e franchising. L’ampio spazio di 350 metri quadri si affaccia su due fronti iconici, Corso Buenos Aires e Piazza Lima, offrendo al pubblico una superficie caratterizzata da 12 vetrine luminose. All’interno, la selezione è vastissima: circa 20mila titoli spaziano dai grandi classici della letteratura ai successi più recenti, passando per saggistica, narrativa internazionale e volumi vari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, sorge il nuovo tempio della lettura in Corso Buenos Aires Notizie correlate Milano, si finge poliziotto per derubare un'anziana in corso Buenos Aires: arrestato 32enneUn arresto per truffa aggravata a Milano, dove un cittadino ucraino di 32 anni è stato fermato dopo aver raggirato una donna anziana di 83 anni. Furto in corso Buenos Aires: deruba turista australiano nel cuore della movida, arrestato 22enneAssalta un turista ma nel giro di poco si ritrova seduto su una volante della polizia in direzione questura. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Milano sorge la nuova Casa Massonica | segreti nel cuore urbano. Nuova libreria a Milano, apre il Mondadori Bookstore di corso Buenos AiresApre i battenti alle ore 17.30 di giovedì 22 aprile 2026 il nuovo Mondadori Bookstore di corso Buenos Aires 48 a Milano: un nuovo punto di riferimento per gli amanti dei libri e dell’intrattenimento, ... mentelocale.it MINISO inaugura il primo negozio italiano di giocattoli da collezione in Corso Buenos Aires a MilanoMILANO, 10 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Il 6 dicembre MINISO ha ufficialmente inaugurato il primo negozio di giocattoli da collezione in Italia, presentando il nuovo concept in Corso Buenos Aires a ... adnkronos.com