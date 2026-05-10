Domani il Giro d’Italia osserverà il primo giorno di riposo, dopo aver disputato tre tappe in Bulgaria. La corsa riprenderà martedì 12 maggio, con la partenza dalla Calabria. La quarta tappa si svolgerà tra Catanzaro e Cosenza, segnando il ritorno delle tappe italiane dopo il trasferimento dalla Bulgaria.

Il Giro d’Italia vivrà domani il suo primo giorno di riposo. Dopo le tre tappe in Bulgaria, infatti la Corsa Rosa vivrà il trasferimento sul territorio italiano e ricomincerà dalla Calabria con la quarta tappa da Catanzaro a Cosenza. Una frazione di 138 chilometri e che può anche nascondere delle insidie come sempre accade dopo il giorno di pausa. Il percorso è abbastanza tranquillo nella prima parte, per poi movimentarsi nella seconda. Infatti prima c’è il traguardo volante di San Lucido, ma soprattutto dopo un’ottantina di chilometri comincia la salita di Cozzo Tunno (14,5 km al 5,9% con punte anche dell’11%). Qui alcuni velocisti potrebbe faticare e staccarsi, mentre c’è da capire se qualche uomo di classifica proverà qualche cosa, anche se il traguardo è ancora molto lontano.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, domani il giorno di riposo. Si riparte martedì 12 maggio dalla Calabria

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