Varcaturo fuggono all’alt dei carabinieri | arrestati tre uomini dopo inseguimento

Tre uomini di 19, 20 e 38 anni sono stati arrestati dai Carabinieri di Giugliano in Campania dopo aver tentato di sfuggire a un controllo nel quartiere di Varcaturo. I militari avevano fermato un veicolo, ma i passeggeri sono scesi e si sono dati alla fuga, venendo poi catturati nelle vicinanze. L’intervento si è concluso con l’arresto dei tre uomini e il loro accompagnamento in caserma.

Non si fermano all'alt e scappano. I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato tre persone, di 38, 20 e 19 anni, residenti nel parco rom di via Francesco a Patria. Il 38enne risulta già noto alle forze dell’ordine. I tre sono accusati di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto in via Ripuaria, all’altezza di un distributore di carburante, dove era in corso un posto di controllo. Un furgone Ford Transit con a bordo i tre uomini non si è fermato all’alt imposto dai militari. Ne è nato un inseguimento di circa sei chilometri. Durante la fuga il veicolo avrebbe tentato più volte di speronare l’auto dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Varcaturo, fuggono all’alt dei carabinieri: arrestati tre uomini dopo inseguimento Articoli correlati Leggi anche: Fuggono all'alt dei carabinieri e vengono arrestati Scappano all’alt dei carabinieri, scatta l’inseguimento in tangenziale: latitante preso dopo speronamentoDesenzano del Garda (Brescia), 21 febbraio 2026 – Inseguimento rocambolesco per le strade della provincia bresciana nella serata di mercoledì scorso. Tutto quello che riguarda Varcaturo fuggono all'alt dei... Argomenti discussi: Qualiano, fuggono all'alt e si schiantano contro pattuglia: denunciati 2 minorenni. Qualiano, fuggono all’alt e si schiantano contro pattuglia: denunciati 2 minorenniTutto è accaduto in via Vittorio, nel comune di Qualiano, nella zona di Varcaturo. I carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, in servizio di ... cronachedellacampania.it Nuovo Decreto Sicurezza 2026, Aci: rischia il carcere chi fugge all’alt delle forze dell’ordineACI Livorno comunica: fuggire all’alt della Polizia ora comporta il rischio del carcere. Ecco cosa cambia con il nuovo Decreto Sicurezza 2026. livornopress.it