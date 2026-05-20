A La Ruota della Fortuna Arianna in bancarotta per 4 volte Scotti e Samira usano il rito del sale | Mai successo

Nella puntata del 20 maggio de La Ruota della Fortuna, Arianna ha dichiarato di essere fallita quattro volte, mentre Scotti e Samira hanno eseguito un rito del sale, affermando che non era mai stato fatto prima. La conduttrice ha confermato che Daria si è mantenuta campionessa, anche se non ha accumulato nuovi soldi per il montepremi. La puntata ha mostrato diverse situazioni inaspettate, con alcuni partecipanti che hanno affrontato momenti particolarmente intensi.

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