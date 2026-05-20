A La Ruota della Fortuna Arianna in bancarotta per 4 volte Scotti e Samira usano il rito del sale | Mai successo
Nella puntata del 20 maggio de La Ruota della Fortuna, Arianna ha dichiarato di essere fallita quattro volte, mentre Scotti e Samira hanno eseguito un rito del sale, affermando che non era mai stato fatto prima. La conduttrice ha confermato che Daria si è mantenuta campionessa, anche se non ha accumulato nuovi soldi per il montepremi. La puntata ha mostrato diverse situazioni inaspettate, con alcuni partecipanti che hanno affrontato momenti particolarmente intensi.
Nella puntata del 20 maggio de La Ruota della Fortuna, Daria si è confermata campionessa, anche se non ha aggiunto soldi al suo montepremi. Sfortunata la sfidante Arianna, che per ben 4 volte consecutive è finita in bancarotta. Gerry Scotti e Samira Lui hanno fatto con lei il rito del sale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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