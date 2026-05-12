Domiziano Bellavia premiato come Aretino dell' anno

Oggi, martedì 12 maggio, si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso organizzato dal Corriere di Arezzo, intitolato “Aretino dell’anno”. Durante l’evento, è stato consegnato il riconoscimento a Domiziano Bellavia, che è stato scelto come vincitore dell’edizione di quest’anno. La premiazione ha avuto luogo in una sede locale e ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti della comunità.

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