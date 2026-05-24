Genova arrestato ‘ndranghetista latitante da un anno e mezzo si nascondeva in un b&b grazie a una carta d' identità falsa

Da ilgiornaleditalia.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo accusato di essere affiliato alla ‘ndrangheta è stato arrestato a Genova dopo essere stato in fuga per circa diciotto mesi. Si nascondeva in un bed and breakfast e utilizzava una carta d’identità falsa per evitare le forze dell’ordine. L’arresto è stato possibile grazie a un'operazione condotta dalle forze di polizia, che ha portato al fermo dell’uomo, ricercato dalla fine del 2024.

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