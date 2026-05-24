Un uomo accusato di essere affiliato alla ‘ndrangheta è stato arrestato a Genova dopo essere stato in fuga per circa diciotto mesi. Si nascondeva in un bed and breakfast e utilizzava una carta d’identità falsa per evitare le forze dell’ordine. L’arresto è stato possibile grazie a un'operazione condotta dalle forze di polizia, che ha portato al fermo dell’uomo, ricercato dalla fine del 2024.

La latitanza di Giuseppe Antonio Trimboli, esponente della cosca Piromalli, importante ndrina della Piana di Gioia Tauro, è finita all’ombra della Lanterna. In città probabilmente il sessantacinquenne doveva incontrare qualcuno a cui chiedere aiuto per lasciare l’Italia, dato che sentiva il fiato dei detective sul collo. Invece è stato arrestato dalla polizia - la squadra mobile di Genova e quella di Reggio Calabria hanno collaborato, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia calabrese - in una camera di un bed and breakfast nel quartiere di San Martino, dove soggiornava in incognito grazie a un documento d’identità fasullo. Un... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, arrestato ‘ndranghetista latitante da un anno e mezzo, si nascondeva in un b&b grazie a una carta d'identità falsa

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