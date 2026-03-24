Vive sotto falsa identità i carabinieri scoprono che è latitante da 5 anni | 51enne arrestato nel Casertano

Un uomo di 51 anni, latitante dal 2021, è stato arrestato dai carabinieri in un'abitazione di Vairano Patenora, nel Casertano. Durante le verifiche, è risultato vivere sotto falsa identità e aveva fatto perdere le tracce delle forze dell'ordine per cinque anni. L’arresto è stato effettuato senza incidenti.

L'uomo, un 51enne sfuggito alla cattura nel 2021, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri in un'abitazione di Vairano Patenora, nella provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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