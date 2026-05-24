Gelo sul maxi tubo anti alluvione a Bologna Il centrodestra | Soliti annunci

Notizia in breve

Il maxi tubo anti alluvione a Bologna resta inattivo, nonostante i lavori conclusi. Le opposizioni criticano l’assenza di attivazione e definiscono le promesse di completamento come “soliti annunci”. Nessuna data di inizio operativo è stata comunicata, e il sistema non è ancora funzionante. Le autorità locali non hanno fornito dettagli sulla tempistica, mentre i rappresentanti di centrodestra manifestano dubbi sulla reale efficacia dell’intervento.