A Bologna è stato presentato un grande tubo destinato a deviare le acque. L’opera, definita da alcuni come “epocale”, mira a proteggere la città da eventuali alluvioni. Il progetto ha già suscitato discussioni tra cittadini, rappresentanti politici e tecnici, anche se la sua realizzazione è ancora in fase preliminare. La struttura è stata annunciata ufficialmente meno di due giorni fa e sta attirando attenzione a livello locale.

Bologna, 23 maggio 2026 – Il ‘tubone’ a Bologna è già sulla bocca di tutti. Presentato nemmeno 48 ore fa, ne parlano i comitati, i politici, i tecnici, i neofiti. Una galleria scolmatrice lunga due chilometri e mezzo, sotto la Basilica di San Luca, capace di sgravare il torrente Ravone che attraversa Bologna – dalla Collina fino alle viscere della città – in caso di piena e deviare l’acqua nel fiume Reno. Un’opera con una portata tra i 40 e i 70 metri cubi al secondo, che alleggerisce quella del Ravone, mai superiore ai 22: il livello dell’acqua era arrivato oltre i 40 quella notte, tra il 19 e il 20 ottobre, quando Bologna si è svegliata fradicia e fragile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un maxi-tubo per deviare le acque. “Opera epocale, salverà Bologna”

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