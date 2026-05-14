Raddoppiate le sirene anti-alluvione sul Savio | il test nei quartieri ecco come funzionerà

Sabato 16 maggio alle 15 il Comune effettuerà un test delle sirene di allerta lungo il tratto urbano del fiume Savio, in corrispondenza del Ponte Vecchio. Questa iniziativa coincide con il terzo anniversario dell’alluvione di maggio 2023 e prevede il raddoppio delle sirene anti-alluvione presenti nella zona. Il test coinvolgerà i quartieri limitrofi e sarà finalizzato a verificare il funzionamento del sistema di segnalazione in caso di eventuali esondazioni. Le sirene sono state installate nel 2025.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui