Gasolio | rischio di 4 miliardi per le piccole imprese italiane
Le microimprese italiane rischiano perdite fino a 4 miliardi di euro a causa dell’aumento del costo del gasolio. Nonostante i tagli alle accise, il prezzo alla pompa continua a salire, riducendo i margini di profitto. Le imprese temono di dover affrontare maggiori difficoltà operative e finanziarie. La questione riguarda principalmente le attività che dipendono dal carburante per il trasporto e la produzione. Nessuna misura ha finora fermato l’incremento dei prezzi.
? Domande chiave Come influirà il rincaro del gasolio sui margini delle microimprese?. Perché i tagli alle accise non hanno fermato l'aumento alla pompa?. Quali settori subiranno l'impatto maggiore della crisi energetica imminente?. Come cambierà il numero di aziende di trasporto nei prossimi mesi?.? In Breve Prezzo medio alla pompa aumentato del 18,5% nonostante i tagli alle accise.. Settore autotrasporti perde quasi 20.000 imprese nell'ultimo decennio.. Inflazione area euro salita al 3% con quota energia al 10,8% ad aprile.. UE importa il 57% dell'energia necessaria con petrolio al 38% del mix..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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