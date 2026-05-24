Gasolio | rischio di 4 miliardi per le piccole imprese italiane

Notizia in breve

Le microimprese italiane rischiano perdite fino a 4 miliardi di euro a causa dell’aumento del costo del gasolio. Nonostante i tagli alle accise, il prezzo alla pompa continua a salire, riducendo i margini di profitto. Le imprese temono di dover affrontare maggiori difficoltà operative e finanziarie. La questione riguarda principalmente le attività che dipendono dal carburante per il trasporto e la produzione. Nessuna misura ha finora fermato l’incremento dei prezzi.