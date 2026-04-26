Secondo un rapporto di Cna, nel prossimo futuro più di un milione di piccole imprese italiane dovranno affrontare le difficoltà legate al passaggio generazionale. La trasmissione delle attività familiari si conferma come una delle sfide principali per il sistema produttivo del paese. L’analisi evidenzia che molte di queste aziende potrebbero trovarsi in difficoltà nel garantire continuità e sostenibilità nel processo di successione.

La trasmissione d'impresa si conferma una delle sfide decisive per il futuro del sistema produttivo italiano e nei prossimi anni oltre un milione di imprese dovrà fare i conti con le forti criticità del passaggio generazionale. È quanto emerge dall'indagine realizzata dalla Cna, che ha coinvolto oltre 2.000 imprenditori su tutto il territorio nazionale. I dati parlano chiaro: oltre l'80% degli imprenditori over 40 ha già affrontato il tema della trasmissione della propria attività. Tuttavia, tra il dire e il fare permane una distanza significativa: più della metà non ha ancora avviato azioni concrete per pianificare il passaggio di testimone. La trasmissione si conferma più efficace in ambito familiare, dove il passaggio generazionale va a buon fine nel 63,7% dei casi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cna, 'passaggio generazionale mette a rischio oltre un milione di piccole imprese'

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