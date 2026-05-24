Trieste, Bologna e Derthona hanno pareggiato le rispettive serie nei quarti di finale playoff Lba 2026, con le ultime gare che si giocheranno in gara 5. Solo Milano ha già ottenuto la qualificazione alle semifinali. La decisione sulle altre tre semifinaliste arriverà dopo l’ultimo incontro, che definirà chi avanzerà nel torneo. La serie tra le squadre coinvolte si conclude con una gara decisiva, in programma tra pochi giorni.

NCi vorrà l’ultimo atto della serie per stabilire le altre tre semifinaliste dopo Milano. Nella gara 4 playoff Lba 2026 infatti regna l’incertezza: Tutti e tre i match si sono rivelati incerti portando la serie in gara 5: Trento batte Brescia(83-77), mentre Bologna e Tortona fanno altrettanto contro Trento(81-90), e Venezia(89-71) GARA 4 PLAYOFF LBA 2026: TRIESTE-BRESCIA 83-77 Le Rondinelle falliscono il primo match point per volare in semifinale, per cui tutto si deciderà in gara 5. I padroni di casa prolungano la sfida grazie ad una rimonta nel terzo quarto. All’intervallo lungo, la distanza è minima, con Brescia avanti di un possesso(38-35). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Gara 4 playoff Lba 2026: Trieste, Bologna e Derthona pareggiano la serie. Si decide tutto in gara 5

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