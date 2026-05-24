Trieste ha vinto la gara 4 dei playoff Lba 2026 contro Brescia con un punteggio di 83-77, pareggiando così la serie che ora si trova sul 2-2.

Nella gara 4 playoff Lba 2026 Trieste batte Brescia(83-77), e prolunga la serie, ora fissata sul 2-2. Sarà necessaria la gara 5 per stabilire chi raggiungerà Milano in semifinale. GARA 4 PLAYOFF LBA 2026: TRIESTE-BRESCIA 83-77 Le Rondinelle falliscono il primo match point per volare in semifinale, per cui tutto si deciderà in gara 5. I padroni di casa prolungano la sfida grazie ad una rimonta nel terzo quarto. All’intervallo lungo, la distanza è minima, con Brescia avanti di un possesso(38-35). Al rientro in campo, Trieste piazza un parziale di 28-18 che regala il +7, a dieci minuti dal termine. Brescia, però, reagisce, trascinata da cinque giocatori in doppia cifra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Gara 4 playoff Lba 2026: Trieste pareggia la serie con Brescia

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