Galleria i dubbi di chi vive sui Colli | Per noi più disagi che benefici E va chiarito se ci saranno espropri

Viene aperta una galleria scolmatrice lunga 2,5 chilometri tra Ravone e Reno, sotto San Luca. I residenti sui Colli esprimono preoccupazioni, affermando che gli disagi superano i benefici. Chiedono chiarimenti sugli eventuali espropri e sull’impatto dell’opera sulla collina. Il presidente di un’associazione locale sottolinea il bisogno di conoscere meglio le conseguenze per l’ambiente e le abitazioni nelle zone interessate.

"Vorremmo sapere che impatto avrà l’opera per la collina". Così Francesco Cicognani, presidente di ComiColli, sulla galleria scolmatrice da 2,5 chilometri che collegherà Ravone e Reno, con il passaggio sotto San Luca. Per la riuscita del progetto ci vorranno molti anni e almeno 100 milioni di euro. "Il ‘tubone’ riteniamo sia un’opera faraonica che non porterà benefici a chi vive sui colli: ha un forte impatto ecologico, verranno tolti alberi e avremo 15 anni di movimenti terra che porteranno a ricadute sull’ambiente circostante", dice Cicognani. Però, "ci mettiamo a disposizione della cittadinanza, però faremo la nostra parte in termini critici", commenta ancora Cicognani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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