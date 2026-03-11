A Lucignano d’Asso, un borgo sui colli toscani, abitava solo una donna cinese, ma da sei mesi il paese si è ripopolato. La donna, di 36 anni e originaria di Shanghai, si era trasferita nel luogo due anni e mezzo fa, dopo aver conseguito una laurea in business. Ora, il borgo si riempie di nuovo di persone, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui nuovi arrivi.

LUCIGNANO D’ASSO (Siena) Due anni e mezzo fa Yiyun Mao, 36 anni, di Shanghai, laureata in business internazionale, si è trasferita, per viverci, a Lucignano d’Asso, piccolissimo centro abitato situato su una collina che offre una vista totale, abbagliante, sulla Val d’Orcia e sulle Crete Senesi; oggi è l’unica abitante stabile. Eppure dal borgo medievale, appartenuto prima alla famiglia Tolomei e poi ai Piccolomini, questi ultimi tuttora presenti, non partono segnali d’allarme sullo spopolamento delle aree interne. È vero, la comunità, che alla fine degli anni ’60 contava oltre duecento persone, si è disgregata, appena hanno potuto i ragazzi di allora hanno assecondato il desiderio (e il bisogno) di cercare altri percorsi di vita, gli anziani si sono inevitabilmente esauriti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il borgo incantato sui colli. Ci vive solo una donna cinese. Ma per sei mesi si ripopola

