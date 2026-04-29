Gabriele Iarusso nuovo coordinatore provinciale M5s Sannio
Il Movimento 5 Stelle nel Sannio ha annunciato la nomina di Gabriele Iarusso come nuovo coordinatore provinciale. Iarusso, attualmente vicesindaco di Circello, assume questo ruolo con l’obiettivo di coordinare le attività del movimento nella provincia. La sua nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del partito, senza ulteriori dettagli sui programmi o le strategie future.
Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte con la designazione di Gabriele Iarusso, vicesindaco del comune di Circello, quale coordinatore provinciale di Benevento, apre una nuova fase politica nel Sannio. “La nomina – dichiara il neo coordinatore Iarusso – rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità politica che avverto con piena consapevolezza. Esprimo gratitudine al Presidente Giuseppe Conte per la fiducia accordatami e per avermi affidato la responsabilità di sviluppare nel Sannio la sua linea politica, fondata sulla presenza nei territori, sull’ascolto delle comunità, soprattutto delle nuove generazioni e sulla partecipazione.🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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